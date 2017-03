PM e outras três pessoas são mortas a tiros na Baixada Fluminense

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar e outras três pessoas foram mortas a tiros no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense (RJ), por volta das 17h30 deste domingo (12). Nenhum suspeito foi preso. O sargento da PM Luiz Alberto Couto Novaes, dois parentes e dois amigos, seguiam em um Honda Civic pela avenida Humberto Alencar Castelo Branco quando foram abordados por criminosos. Novaes, que estava à paisana, tinha acabado de sair de uma festa em família. Ele era levado ao hospital Estadual Alberto Torres, onde ele faria a escolta de um preso internado. Segundo a PM, os ladrões queriam roubar o carro e, ao perceber que Novaes era policial, dispararam vários tiros. Após o crime, eles fugiram levando a arma do militar. O policial e duas pessoas morreram no local. Outros dois ocupantes do carro ficaram feridos e foram levadas a um hospital da região, mas um delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde do único sobrevivente não foi informado pela PM. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói.