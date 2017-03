Trens da linha 8-diamante da CPTM circulam com velocidade reduzida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O descarrilamento de um trem de manutenção prejudica a circulação de trens da 8-diamante (Júlio Prestes-Itapevi) da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a companhia, um trem de manutenção que transportava brita descarrilou entre as estações Jandira e Itapevi, por volta das 6h. Com isso, os trens circulam com velocidade reduzida entre as duas estações. Ainda não há previsão de liberação do trecho, porque é necessário rebocar a composição. A CPTM informou que não acionou o Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência). Na última quinta (9), uma falha no sistema de energia da companhia afetou a circulação de da linha 7- rubi (Luz-Francisco Morato). Os trens circularam com velocidade reduzida por quase duas horas.