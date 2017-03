Sidão será avaliado e pode substituir Denis no São Paulo na quarta-feira

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo pode ganhar um reforço na partida desta quarta-feira (15), contra o ABC de Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com lombalgia, o goleiro Sidão será avaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de voltar a defender a equipe. Na semana passada, o médico do clube, José Sanchez, mostrou confiança no retorno do arqueiro, que desfalcou o time nas duas últimas partidas (contra ABC, no Morumbi, e Palmeiras, no Allianz Parque). Caso ele seja liberado para treinar com os demais companheiros, poderá ser escalado na equipe titular. A volta de Sidão faz também com que Denis ganhe tempo para recuperar a sua imagem. Responsável por ocupar a vaga no clássico de sábado (11), o arqueiro virou alvo de críticas após a derrota por 3 a 0. As dúvidas no departamento médico não ficam restritas ao gol. O zagueiro Maicon, em recuperação de um entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o PSTC (dia 1º), também será avaliado. No meio de campo, Jucilei, que pediu para ser substituído no clássico, e Cueva, com edema na coxa esquerda, são dúvidas. Porém, o São Paulo mostra otimismo com a possibilidade de contar com a dupla na quarta-feira. Já Lucas Pratto, que fraturou o nariz após disputa com Vitor Hugo, do Palmeiras, foi submetido a uma cirurgia no domingo e também não tem a sua escalação confirmada no segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil, em Natal. Caso seja liberado, o jogador argentino deverá atuar com uma máscara para proteger o rosto. Na primeira partida do mata-mata, no Morumbi, o São Paulo ganhou por 3 a 1.