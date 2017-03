Avião da Suíça para São Paulo faz pouso de emergência no Senegal

GUILHERME MAGALHÃES DACAR, SENEGAL (FOLHAPRESS) - Um Airbus A340-300 da Swiss, que saiu de Zurique com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos teve de fazer um pouso de emergência em Dakar, no Senegal, na madrugada desta segunda-feira (13). A bordo estavam 251 passageiros. Durante a operação, que ocorreu às 4h locais (1h em Brasília) o comandante informou que "o avião apresentou um problema por duas vezes" no detector de fumaça dos banheiros. A imprensa suíça, no entanto, relata que um defeito na bomba de combustível ocasionou o pouso forçado. A maioria dos passageiros dormia quando a tripulação começou a se movimentar. Passageiros acordados afirmam que a aeronave jogou fora combustível por cerca de 10 minutos. Após o pouso, todos foram obrigados a ficar dentro da aeronave por cinco horas. O comandante alegou um problema de vistos que impedia a entrada dos passageiros. A entrada dos passageiros no terminal foi autorizada por volta das 9h (6h em Brasília). A tripulação informou que uma nova aeronave teria que vir de Zurique para o reembarque dos passageiros. A nova aeronave chegará às 15h (12h em Brasília) A partida está prevista para as 17h —serão necessárias duas horas para a troca das bagagens de um avião para o outro. A chegada em São Paulo está prevista para as 21h de Brasília. A professora Shirley Cândido Zala, 48, mora na Suíça e estava indo visitar a família em Goiânia. Ela conta que há um ano não voltava para o Brasil e reclama da pouca assistência da companhia aérea. "Estamos abandonados. A única coisa que deram pra gente foi uma água. Tem criança que precisa comer, gente mais de idade também", diz a professora. Quase três horas após a saída dos passageiros da aeronave, a companhia começou a servir sanduíches aos passageiros. A Swiss não opera voos no Senegal, por isso não há equipe em solo no aeroporto. A romena Flori Mircea, 33, mora em Belo Horizonte com o marido, também romeno, que trabalha no Brasil. Ela mostra para a reportagem o pé inchado, com oito pinos após uma cirurgia recente.