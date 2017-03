Zé Rodrigo faz show ao vivo no Imax Curitiba

(foto: Divulgação/Assessoria)

A experiência será a grande marca do novo show do cantor curitibano Zé Rodrigo, que acontece de 13 a 15 de março em Curitiba. Isso porque o cantor, conhecido por projetos inusitados e inovadores, fará o espetáculo “I love Rock´n Roll” dentro do IMAX Curitiba, no shopping Palladium, tocando ao vivo com banda e tendo videoclipes como companheiros de palco, projetados na grande tela do cinema.

Segundo o artista, “o show no IMAX vai oferecer a melhor experiência para o nosso público de som ao vivo e multimidia”, diz, mencionando a mistura entre o som em alta definição e a projeção de videoclipes especiais, feitos exclusivamente para o show. A proposta do IMAX é transformar experiências em eventos extraordinários a partir da mais alta tecnologia para projeção em uma tela de alta definição seis vezes maior que as tradicionais, com som digital quatro vezes mais potente. “É de dar inveja a qualquer casa de espetáculos comum”, comenta Zé Rodrigo.

O cantor vai mais além e, com a iniciativa, pretende proporcionar a experiência dos apreciadores dos clássicos do rock com seus filhos ou netos. “Com esse show podemos unir duas ou até três gerações de fãs do rock, sem qualquer tipo de conflito e com todo o conforto do cinema”, explica Zé Rodrigo, fazendo referência aos menores de idade, que não podem frequentar shows e casas noturnas devido à faixa etária. “Alguém de 70 anos pode trazer o seu filho de 35 e seu neto de 10 para assistir o nosso show”, comenta.

O repertório é composto por grandes clássicos, que ganharam arranjos novos e atuais. Estão na playlist do espetáculo clássicos dos Beatles e Elvis Presley a bandas mais modernas, como Muse e White Stripes “Todas as músicas terão a mesma linha de arranjos, para poder abranger aos públicos presentes”, explica o cantor.Como ponto alto, Zé Rodrigo ainda vai lançar uma música inédita no show, “Raised by Wolves”, trazida de Nova Iorque e composta por Robert Jon Burrison, da Califórnia.

Além de Zé Rodrigo na guitarra e no vocal, a banda conta com músicos de atuação nacional e trajetória marcante como o baixista e produtor do espetáculo, Wandley Bala, que assina também os arranjos; a guitarrista Gabriela Suyama e a baterista Lucy Campos, ambas de São Paulo.

Compõe outro bom motivo para assistir ao show o valor do ingresso, que ficou muito mais acessível do que seria no modelo de show convencional; e a estrutura, segurança e comodidade do Shopping, que fornece estacionamento e possibilidades de mais confraternização após o espetáculo com um jantar em família. "Esse conceito é mais moderno porque abrange praticamente todas as classes sociais e faixas etárias, basta gostar de rock n´roll e você será bem-vindo", encerra o cantor. Apoiam o projeto “I love Rock´n Roll” a Ford Center e o Clube da Alice.

SERVIÇO:

Ford Center apresenta: show “I love rock´n roll”, com Zé Rodrigo e banda

Datas: 13, 14 e 15 de março de 2017

Horário: 22h

Local: IMAX Curitiba – Shopping Palladium – Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão

Ingressos a R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia) à venda no local e no Disk Ingressos - http://www.diskingressos.com.br/