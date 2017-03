Emia abre inscrições para 15 oficinas gratuitas nesta segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística), a partir desta segunda-feira (13). As inscrições, que estarão disponíveis até quinta (16), contam com 15 diferentes opções de oficinas, que variam entre artes visuais, dança, música e teatro. Ordem de inscrição e limites de vagas são os critérios para os interessados. As oficinas têm opções para adultos e crianças, como o Coral, para crianças de 7 e 8 ou 9 a 12 anos. Já a oficina Encenando Histórias, está disponível para adultos e crianças a partir dos 8 anos. Para os jovens, uma opção é a Oficina Moda Bordada. Com idade mínima de 16 anos anos, as aulas ensinam a produzir peças manualmente. Todas as informações das oficinas e inscrições estão no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura. CONGELAMENTO DE VERBA Após congelamento de 43,5% nos recursos destinados à Secretaria da Cultura, o início das aulas da Emia foi adiado. Sem verbas, os contratos dos professores não foram, de antemão, renovados. Entretanto, o secretário André Sturm conseguiu cerca de R$ 2 milhões de orçamento anual da escola junto à Secretaria Municipal da Fazenda, verba que garante as atividades em 2017.