(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (13) em Guaíra, na região oeste do Paraná, um ex-vereador com uma camioneta furtada.

Polícia prende marido acusado de esquartejar e queimar corpo da mulher em Curitiba

Ex-presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas (MG) pelo PMDB e atual suplente de vereador na mesma cidade pelo Pros, Clinton Junior Guimarães Rocha, 34 anos de idade, transitava pela BR-163 a bordo de uma Chevrolet Tracker.

Ele e o motorista, de 31 anos, foram abordados às 7 horas da manhã, em frente à unidade operacional da PRF, localizada na região da divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul.

A dupla apresentou um documento do veículo com indícios de falsificação. Após fiscalização minuciosa, os policiais rodoviários federais descobriram que o carro estava com placas clonadas de outro, de modelo similar.

Fabricada em 2015, a camioneta havia sido furtada no último dia 3 de fevereiro, em Uberlândia (MG).

O ex-parlamentar disse aos agentes que comprou o veículo de terceiros. Com ele foram apreendidos ainda R$ 5,4 mil em dinheiro. Aos policiais, a dupla disse que estava a caminho do Paraguai, onde faria compras.

O crime de receptação tem pena prevista de um a quatro anos de reclusão. O de uso de documento falso, de dois a seis anos.

A PRF encaminhou os dois presos, o veículo recuperado e o dinheiro apreendido para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.