Experiente em reality shows, herdeira da Lamborghini entrará no 'BBB17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontecerá nesta quarta (15) o intercâmbio entre o "BBB17" e o "Gran Hermano VIP", o Big Brother da Espanha. Os gêmeos Antônio e Manoel, eliminados do "BBB17", serão os representantes brasileiros no reality espanhol. Em troca, os brothers brasileiros recebem a italiana Elettra Lamborghini, de 22 anos. Elettra é herdeira da Lamborghini (fabricante italiana de automóveis de luxo) e já tem experiência com reality shows: em 2015 ela participou do "Super Shore", produzido pela MTV da Espanha e exibido no Brasil em 2016. No apimentado programa, um grupo de jovens bonitos e desimpedidos dividia uma casa. Diferente do "BBB", não havia provas ou eliminações — apenas muita pegação. A herdeira tem 20 tatuagens, incluindo uma que simula pele de onça e cobre parte da coxa e nádega, e se declara bissexual.