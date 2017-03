Marquinhos Gabriel fará cirurgia e vira baixa corintiana por até 2 meses

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por uma cirurgia de hérnia inguinal, a ser realizada na noite desta segunda-feira (13), o meia Marquinhos Gabriel será baixa do Corinthians. O tempo de ausência não foi confirmado pelo clube, mas costuma variar entre um a dois meses para esse tipo de procedimento. No ano passado, o então centroavante corintiano André fez a mesma cirurgia e retornou às partidas depois de cinco semanas. Outro jogador a operar hérnia inguinal foi Yago, já no fim de 2016, e ficou disponível após praticamente dois meses do procedimento. Marquinhos Gabriel começa a temporada com problemas físicos. Ele estava afastado da equipe havia um mês por problemas musculares e retornou ao banco de reservas no último domingo, diante da Ponte Preta. No fim de semana passada, Fábio Carille disse que o meia não havia sido relacionado para Corinthians x Santos a pedido do próprio jogador.