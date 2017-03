Festival de sanduíches começa nesta terça, opções ao preço único de R$16,90

(foto: Divulgação/Assessoria)

SAIBA MAIS Vem aí o 4º Circuito de Sanduíches de Curitiba

Mais de 40 bares e restaurantes prepararam receitas especiais para a quarta edição do Circuito de Sanduíches de Curitiba, que será realizado a partir desta terça (14) até 2 de abril. O festival é uma promoção do site Curitiba Honesta, idealizado e administrado pelo chef Sérgio Medeiros.

O preço único de R$16,90, somado à variedade de composições, montagens e ingredientes, torna o festival único e democrático. O cardápio inclui pratos com diferentes tipos de pães, recheios de carnes tradicionais até opções com hambúrguer vegetariano de feijoada, de linguiça e costela, além opções com acompanhamento incluso.

Realizado anualmente, o festival incentiva o público a conhecer bares e restaurantes diferentes dos visitados usualmente. Por isso, durante o período do circuito, alguns estabelecimentos costumam ver o número de clientes triplicar. "O sucesso que temos obtido se deve ao preceito do site Curitiba Honesta, ou seja, oferecer ao público a possibilidade de conhecer a cidade através da gastronomia qualificada sem pagar muito por isso", destacou Sérgio.

Confira a lista completa dos bares participantes e dos sanduíches

A Casa do Ferreiro

Escalopes de mignon, queijo muçarela, rodela de abacaxi no pão francês.

Avenida Iguaçu, 3945 - Vila Isabel - (41) 3779-8189 - Segunda das 11h às 14h.Terça a sexta das 11h às 23h30.Sábado e domingo das 19h às 23h30.

Ana Bella

Hambúrguer bovino misturado com linguiça colonial defumada, queijo muçarela, molho artesanal à base de raiz forte e beterraba, maionese caseira de limão siciliano no pão macio com gergelim.

Acompanha onion rings, maionese temperada e barbecue.

Rua Professor Dário Veloso, 686 - Vila Isabel- (41)3018-2200 - Segunda a sábado das 18h às 22h30.

Anita

"Pão com Bife ao Molho Cheddar"

Alcatra em tiras ao tempero especial da casa, envolvida com molho cremoso de cheddar e bacon, maionese caseira, alface, tomate no pão baguete artesanal.

Acompanha batata frita com cheddar ralado, cebolinha verde e molho tártaro.

Avenida Anita Garibaldi, 4596 - Barreirinha - (41) 3354-0069 - Terça a sexta das 18hs à 0h.Sábado das 18h30 à 0h.

Aqueces

"Manhattan Burger"

Hambúrguer de cupim marinado no Jack Daniels, queijo americano, bacon, cebola caramelizada com angostura e barbecue artesanal no pão burguer bun.

Rua Senador Xavier da Silva, 242 - São Francisco - (41) 3209-8877 - Terça a sábado das 18hs à 0h.Valor da entrada na terça, quarta e quinta de R$10 para homens e R$5 para mulheres. Na sexta e sábado R$12 para homens e R$6 para mulheres. eles ganham uma cerveja 250ml e elas um shot da casa.

Bahir Hamburgueria

"Samir" o Encantador"

Hambúrguer de alcatra 200g com molho especial du Cheff, tomate, alface americana,bacon em fatias e queijo cheddar no pão francês crocante.

Acompaha batata chips com molho cheddar cremoso.

Avenida dos Estados, 1250 - Agua Verde - (41) 3016-0180 - Segunda a quinta das 17h às 23h. Sexta e sábado das 18h à 0h. Na sexta e sábado tem couvert artítico

R$3,90.

Barbarium Pub

" Pão com Bife de Chorizo"

Bife de chorizo grelhado a lenha na churrasqueira, chimichurri caseiro, queijo prato derretido, creme de alho caseiro servido no pão francês.

Opção vegetariana : "Não me venhas com abobrinhas" - abobrinhas grelhadas a lenha (substituindo o bife de chorizo), demais ingredientes iguais.

Rua Chile, 1765 - Rebouças - (41) 3408-5216 - Terça a quinta das 18h às 0h. Sexta e sábado das 18h à 03h. Na sexta e sábado cobra entrada- R$10

Barolho

Hambúrguer de costela, queijo cheddar, bacon, alface americana, tomate, maionese especial dijon no pão especial.

Serviço: Rua Manuel Eufrasio, 1362 - Centro Civico - (41) 3024-0445 - Segunda a sábado das 17h às 22h.

Bendito Boteco

" Bendito 3 Quesos com Mignon"

Mignon, queijo provolone, queijo prato, queijo muçarela, bacon, cebola chapeada com cebolinha no pão d´agua. Acompanha batatas rústicas.

Rua Lucio Rasera, 19 - Bigorrilho - (41) 3339-2649- 9 9834-6111 - Segunda a sábado das 18h às 23h.

Best Ribs

Hambúrguer de costela, queijo cheddar, alface americana, tomate e molho rosê no pão big francês.Acompanha batatas rústicas.

Rua Raul Carneiro Filho, 284 - Agua Verde - (41) 3332-8816. Terça a sábado das 18h à 0h.

Boteco de Sampa

Hambúrguer bovino, queijo cheddar, alface americana, tomate e maionese gourmet no pão de hamburguer com gergelim.Acompanha batatas rústicas.

Rua Alferes Poli, 1850 - Rebouças - (41) 3332-6441. Segunda a quinta das 16hs a 01h.Sexta e sábado das 16h às 2h30. Valor da entrada de segunda a quinta- R$5

Na sexta e sábado R$7

Boa Prosa Burguer

Hambúrguer de feijoada, bacon defumado, ovo frito, queijo, couve, maionese artesanal no pão defumado. Acompanha torresmo.

Manoel Eufrasio,625 - Juvevê - (41) 3078-0302. Terça a sexta das 18h a 0h. Sábado das 12h ás 15h.Na quinta tem couvert artítico de R$5

Boteco Divina Béra

Hambúrguer, bacon, cheddar cremoso, cebola com molho especial, alface americana no pão amanteigado.Acompanha batata canoa e maionese artesanal.

Opção vegetariana: Hambúrguer de batata e ervilha ( substituindo o hambúrguer bovino e o bacon), demais ingredientes iguais.

Avenida dos Estados, 850 - Agua Verde - (41) 3319-9680. Segunda a Sábado das 18h às 23h.

Canabenta

Hambúrguer de calabresa e bacon 180g, queijo muçarela, molho rosé, tomate, picles,cebola e alface americana no pão estrela

Rua Itupava, 1431 - Alto da XV - (41) 3019-6898. Terça a Quinta das 17h à 0h15. Sexta e sábado das 17h à 0h15. Domingo das 15h a 0h.

Cantina Casa Velha

Polpetta feita com mix de linguiças, pepino fatiado, repolho roxo em tiras, cebolas crocantes e maionese da casa no pão francês. Acompanha tres mini linguiças, molho especial de azeitonas pretas, farofa e molho de pimenta da casa.

Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2069 - Santa Felicidade - (41) 3082-2090. Terça a domingo das 18h30 às 22h30. Não faz delivery do sanduíche.

Cartolas

Hambúrguer de maminha com bacon, cheddar, molho sour cream, tomate no pão italiano.Acompanha mini pastel de chilli (4 unidades) ou fritas, molho barbecue e maionese da casa.

Rua Emiliano Perneta, 880 - Centro - (41) 3209-6982. De Segunda a sexta das 16h às 23h30. Sábado das 11h as 23h30 e domingo das 16h às 22h.

Cedro

Hambúrguer bovino temperado com linguiça blumenau, queijo prato, salada e molho especial no pão crocante. Acompanha batata frita.

Rua Gutemberg, 332 - Batel - (41) 9 9117-4647. Segunda a Sábado das 12h às 14h e das 18h às 22h. Disponível por delivery- (41) 9 9602-2231

Cidadão do Mundo

" Against the Trump Wall"

Hambúrguer de costela com tempero da casa, cheddar cremoso, bacon, molho chilli mexicano e pimenta jalapeño no pão clássico de hamburguer.

Opção Vegana: Hambúrguer de feijão com PTS, vegan cheese cremoso, guacamole e pimenta jalapeño no pão vegano.

Rua Bento Viana, 352 - Agua Verde - (41) 3015-7017. Segunda a sábado das 12h às 15h e das 17h30 às 23h30. Domingo das 17h30 às 23h30.

Cores da Frida

" Carne Machaca"

Carne bovina marinada em tempero levemente picante, cozida e desfiada, cheddar cremoso, tomate e alface no pão baguete da casa. Acompanha creme de abacate ou maionese de pimenta jalapeño

Avenida Comendador Franco, 2777 - Jardim das Américas - (41) 3266-1113. Segunda a quinta das 15h às 23h. Sexta e sábado das 11h às 23h30.

Dali da Esquina

Hambúrguer de costela, cheddar, bacon, alface americana, tomate no pão com gergelim. Acompanha batata frita e molho da casa (maionese caseira de alho com salsa).

Rua Padre Agostinho, 433 - Mercês - (41) 3329-0895. Segunda a quinta das 11h às 21h. Sexta das 11h às 22h30. Sábado das 12h ás 16h.

Dom Batata Classic Burguer

" Dom Salad Burguer"

Hambúrguer de 180 g, muçarela, alface americana, tomate, maionese da casa no pão estrela crocante. Acompanha batata frita de 150 g e molho de mostarda e mel da casa.

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 6881 - Hauer- (41) 3276-0002. Segunda a sábado das 18h às 23h30

Frens Burger

" Sanduiche crispy tasty"

Carne desfiada, queijo cheddar, molho cheddar, molho tasty, cebola crispy, alface e tomate no pão vegano.

Rua General Mario Tourinho,566 - Seminário - (41) 3016-9130. Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta e sábado das 17h às 05h. Domingo das 17h à 0h.

Fritz Cervejaria Artesanal

Einsbein (joelho de porco defumado e cozido) desfiado, bacon, cebola caramelizada na cerveja preta no pão francês bolinha. Acompanha batata frita, opcional chucrute.

Rua Professor Brandão, 135 - Alto da XV - (41) 3155-0080. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e Sábado das 17h à 0h. Domingo das 17h às 23h30.

Fundição 52

"Hamburguer de Carne de Onça"

Hambúrguer frito e cru ao mesmo tempo, releitura da "carne de onça", patrimonio imaterial cultural de Curitiba. Servido no pão preto com mostarda escura e cebolinha. Rua Mateus Leme, 885 - São Francisco - (41) 3121-2589. Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta e Sábado das 18h à 01h.

Garagem Beer

Hambúrguer suíno, queijo coalho, farofa de bacon, salada coleslaw, maionese verde da casa no pão bolinha.

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 495- Centro Cívico - (41) 3598-9880. Terça a Sábado das 16h às 23h.

Hamburgueria Agua Verde

"Cambará"

Hambúrguer com linguiça calabresa defumada, queijo coalho ou cheddar ou muçarela, rúcula, maionese, chimichurri, no pão crocante. Acompanha maionese e barbecue artesanal.

Avenida dos Estados, 630 - Agua Verde- (41) 3013-7177. Segunda a terça das 18h às 22h30. Quarta e quinta das 18h às 23h.Sexta e sábado das 18h às 23h30. Sábado das 11h30 às 14h.

Jabuti

"Cupim Serra"

Cupim bovino desfiado, queijo muçarela, molho feito com a redução do caldo do cupim, calda de cerveja serramalte com bacon, cebola crocante, tomate grelhado, manjericão, alface, maionese artesanal no pão brioche. Acompanha batatas fritas.

Rua Professor Assis Gonçalves, 1506- Agua Verde - (41) 3229-5054. Segunda a Sábado das 17h á 23:30h.

Jack Burgers

" Los Angeles"

Hamburguer vegetariano de soja, arroz e cenoura, queijo branco, rúcula e tomate no pão sete grãos. Acompanha tempurá de legumes e molho especial.

Rua Fernando Simas, 233 - Batel - (41) 3328-2515. Segunda a quinta das 11h às 23h45. Sexta das 11h às 02h. Sábado das 11h às 04h. Domingo das 16h às 23h.

Koda Pub & Kitchen

Iscas de alcatra, queijo muçarela derretido, cebola roxa, cebolinha, molho Guiness e rúcula no pão baguete. Acompanha maionese e batatas chips.

Rua do Comércio 24hs, 55, lojas 41 e 42 - Centro - (41) 3040-5255. Segunda a domingo das 10h à 0h.

Massa Fina Café

Tiras de frango temperado, cheddar, cream cheese, bacon e tomate no croissant. Acompanha molho artesanal de pimenta.

Rua Abel Scuissiato, 3089 - Atuba - (41) 3537-4101. Segunda a sábado das 8h às 19h30.

Matteo Burgers

Hambúrguer de fraldinha grelhado na brasa, queijo cheddar, relish de pepino, maionese de leite da casa no pão brioche.

Rua Deputado Carneiro de Campos, 325 - Hugo Lange - (41) 3152-0222. Segunda a sábado das 18h às 23h.

Monde Hop

“Mac Hop Feliz"

Hambúrguer de fraldinha e especiarias, muçarela, tomate, picles, cebola caramelizada, maionese de alho no pão d´agua especial . Acompanha chips de batata doce com molho barbecue.

Rua Atilio Brunetti, 2251 - Capão Raso - ( 41) 9 9961-1188. Terça a sábado das 18h às 22h.

Mr. Hoppy - Mateus Leme

"Tenessee"

Hambúrguer de costela, creme de cheddar e cebola caramelizada em Jack Daniels no pão australiano.

Rua Mateus Leme, 2530 - Bom Retiro - (41) 3206-6207. Terça a sábado das 17h30 à 0h. Domingo das 16h às 22h.

Mr. Hoppy- Trajano

"Mushroom"

Hambúrguer de angus, muçarela, rúcula, cebola roxa, tomate e cogumelos paris na manteiga no pão macio

Opção vegetariana: Substituindo por Hambúrguer vegetariano, os demais ingredientes são iguais.

Rua Trajano Reis, 144 - São Francisco - ( 41) 9 9787-9806. Terça a sábado das 17h30 à 0h. Domingo das 16h às 22h.

Na Casa do Ganso

Hamburguer grelhado, cheddar, bacon, alface, tomate no pão crocante.Acompanha fritas e maionese da casa.

Rua Jacarezinho, 1503 - Vista Alegre - (41) 3014-0401. Terça a sexta das 12h às 14h e das 18h ás 22h. Sábado das 12h às 22h.

Nebraska Burgers

"Nebraska Farmer Jr"

Hamburguer, cheddar, bacon especial, hash brown (batata ralada com casca e frita) e salada coleslaw com repolho roxo no pão de hamburguer.

Rua Augusto Stresser 318, Juvevê - (41) 3538-8081. Terça a domingo das 18h às 23h30.

Quermesse

" Quermesse Monster "

Dois hambúrgueres de angus, duas camadas de creme cheddar e bacon crocante no pão macio com gergelim.

Rua Carlos Pioli, 513 - Bom Retiro - (41) 3026-6676. Terça a domingo das 17h à 0h.

Sandubeiros

" Carne Loca"

Carne moída e funghi no molho de tomate com manjericão, molho especial de queijo parmessão e batata palha no pão baguete.Acompanha um sandubinha de Nutella no mini pão francês.

Opção vegetariana: Substituindo carne moída por PTS, os demais ingredientes são iguais.

Rua Dr. Faivre, 525 -Centro - (41) 3013-1334. Segunda a Sexta das 11:30h à 22h.Sábado 18h á 22h.

Simples Assim

" Sanduba do Monge"

Linguiçinha artesanal, cream cheese, chucrute, geléia de pimenta La Trappe Dubbel, broto de mostarda e farofa crocante no pão especial.

Rua Angelo Sampaio, 1671 - (41) 3016-6610. Terça a Sexta das 18h às 23h30. Sabado das 18h à 0h30h.Cobra couvert artístico de quinta a sábado.

Silzeus

Hambúrguer, cream cheese, tomate seco, rúcula, maionese de alho no pão de hambúrguer. Acompamha batata frita.

Via Veneto, 500 - Santa Felicidade - ( 41) 3077-2953 - Segunda a quinta das 18h à 0h.Sexta das 18h à 01h - entrada - R$ 7,00. Sábado das 13h à 01h - entrada- R$ 7,00. Domingo das 13h à 01h.

The Best Hand Food

" Best the Best"

Hambúrguer, muçarela, provolone, cheddar, catupiry, bacon, alface, rúcula, tomate, cebola roxa, azeitonas pretas fatiadas, cheiro verde e maionese de alho e manjericão no pão especial francês. Acompanha batata frita com bacon, provolone e cheiro verde.

Via Veneto, 1421, Loja 8 - Santa Felicidade - (41) 3016-5656. Segunda a Sábado das 11h30h às 23h.

Tertúlia

Iscas de carne com alho francês frito, cebola ao shoyu, muçarela no pão cervejinha. Acompanha beterraba assada com queijo de cabra e molho pesto,batatas ao murro, barbecue texano e maionese grega.

Avenida Presidente Getúlio Vargas,871- Rebouças - (41) 3121-2558. Terça a Quinta das 17h às 23h. Sexta e Sábado das 17h à 0h. Domingo das 15h às 22h. Cobra R$3 de couvert artístico no sábado.

The Meat Pack House

Costela desfiada, queijo parmessão fundido de Pomerode, maionese da casa, alface e tomate no pão crocante.

Avenida Vicente Machado, 841- Centro - (41) 3043-0912. Terça das 17h30 às 23h30. Quarta a sábado das 17h30 à 1h. Domingo das 17h30 às 23h30.

Tiwanaku

"Choripan Tiwanaku"

Linguiça de costela bovina, muçarela argentina, cream cheese, cebola, alho, tomate, manjericão, azeite de oliva e molho da casa com chimichurri no pão de malte da casa.

Rua Camoes, 172 - Alto da XV - ( 41) 9 92040043. Quarta e quinta, das 17h30 às 22h30. Sexta as 17h30 às 23h30. Sábado das 16h às 23h30. Domingo das 16h às 22h30.