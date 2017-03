No Rio, Hospital Universitário da Uerj reabre para internações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hupe (Hospital Universitário Pedro Ernesto), vinculado à Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro ), voltou nesta segunda-feira (13) a fazer internações. O recebimento de pacientes estava suspenso desde janeiro por conta da crise orçamentária do estado, que provocou problemas nos repasses de verbas para a unidade e no pagamento de funcionários. As informações são da Agência Brasil. Segundo a assessoria de imprensa do Hupe, o hospital estava funcionando com apenas 70 leitos, que abrigavam pacientes já internados na unidade. Com a regularização dos repasses, hoje foram abertos mais 110 leitos, totalizando 180 vagas. A expectativa é que, até o mês que vem, todos os 500 leitos do hospital estejam reabertos. Além das internações, o hospital também voltou a marcar cirurgias eletivas (não emergenciais). O Pedro Ernesto não é uma unidade de emergência, mas atende a pacientes em seu ambulatório e em suas enfermarias em 43 especialidades médicas.