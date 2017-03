Frente fria deixa SP menos quente e mais chuvosa ao longo da semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um fim de semana com temperaturas acima dos 30°C, São Paulo amanheceu nesta segunda-feira (13) com o tempo mais abafado, céu nublado e registro de chuviscos em alguns pontos da cidade. Essa mudança do clima ocorre em decorrência da passagem de uma frente fria pelo Estado que deixa o tempo instável, com possibilidade de chuva no final da tarde e início da noite ao longo desta semana. Helena Turon Balbino, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão oficial, afirma que uma massa de ar polar da região Sul do país se desloca em direção ao oceano ocasionando queda de temperaturas e pancadas de chuvas. Com isso, as temperaturas ficam mais amenas, com máximas em torno dos 26°C, tendo seu pico novamente na próxima sexta (17), quando a máxima deve ficar em torno de 30°C. Na região nordeste do Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu e cerca de 1.600 ficaram desabrigadas em São Francisco de Paula com a passagem da frente fria pelo Estado. O forte temporal, com fortes rajadas de ventos, derrubou árvores, postes e destruiu uma parte do ginásio e da igreja, além de destelhar várias casas. A frente fria que chega a São Paulo não vem com a mesma intensidade que a do Rio Grande do Sul, mas a previsão para esta segunda é de temporal para final da tarde com possibilidade de alagamentos e transbordamentos de córregos e rios. Isso ocorre devido aos ventos que sopram do mar e facilitam a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens na Grande São Paulo. Balbino afirma que a partir desta terça (14) as chuvas serão mais fracas e isoladas, voltando a chover forte na sexta (17), quando ocorre a elevação da temperatura. Para o próximo fim de semana, as temperaturas devem cair novamente com a passagem de uma nova frente fria. A meteorologista explica que essa instabilidade no clima ocorre por ser um mês de transição para o outono –o verão acaba no próximo dia 20. Segundo Balbino, as frentes frias são mais sentidas nesse período devido à baixa incidência dos raios solares. Apesar disso, o mês de março ainda apresenta características típicas de verão, com chuvas durante o período da tarde e temperaturas altas.