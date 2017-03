Shopping de Curitiba terá maior roda gigante da América Latina

(foto: Divulgação/Assessoria)

No mês de aniversário de Curitiba, o ParkShoppingBarigüi presenteia a cidade com uma atração inédita no sul do Brasil. A partir de quarta-feira (15), as famílias curitibanas e os turistas que estiverem pela capital poderão ter uma visão única d​a cidade, a mais de 30 metros de altura, na Roda-gigante Brasil, instalada no estacionamento do shopping, próximo à entrada principal. “Estamos comemorando o aniversário de ​Curitiba com a chegada da atração que permitirá um momento incrível e mágico aos nossos clientes”, ressalta a gerente de Marketing do ParkShoppingBarigüi, Silvia Pires Omairy.

Com ​visão privilegiada para o Parque Barigui, a roda-gigante apresenta um novo olhar sobre o cartão postal da cidade, além de permitir que os visitantes deslumbrem a vista panorâmica para os charmosos​ bairro​s​ do Ecoville e Champagnat. O passeio, com sete voltas completas, custa R$ 20 por pessoa (crianças até dois anos não pagam).

O brinquedo tem capacidade para transportar até 116 pessoas simultaneamente, divididas em 20 cabines fechadas com capacidade para seis pessoas, cada, exceto a cabine especial, que transporta um cadeirante por vez com acompanhante. “É um presente para a cidade e o shopping inova, mais uma vez, ao trazer atrações que reúnem a família”, comenta a gerente de Marketing.

A roda-gigante tem como base uma carreta gigante que sustenta mais de 65 toneladas do equipamento. A atração possui, ainda, dois painéis de LED, com oito metros quadrados cada, nos dois lados da roda, formando um show de cores junto aos arcos iluminados. “O show de luzes à noite será uma atração à parte e uma referência para os pontos mais distantes da cidade”, explica Sílvia.

A atração da Coney Island Park, que já esteve no RibeirãoShopping (SP), passará também por outros shoppings da Multiplan.

Orientações de segurança

Para garantir a diversão, a equipe de segurança orienta cuidar ao embarcar com objetos pessoais, além de seguir atentamente as orientações dos operadores. O visitante deve manter-se sentado durante todo o passeio aguardando a parada total para subir ou descer do equipamento. A atração não é recomendável para pessoas com labirintite e acrofobia (medo de altura).

Passeio VIP

Os visitantes também podem aproveitar a cabine VIP, com assentos revestidos em couro ecológico, tapete, cortinas e mesa, na qual é servido espumante com castanhas. Os participantes da Gôndola VIP têm direito a 20 voltas, para até seis pessoas, no valor de R$ 295. É possível agendar o horário na bilheteria da Roda-gigante Brasil ou pelo telefone (48) 99999-6152.