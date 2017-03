Assembleia prevê gastar até R$ 110 mil com bebidas

A Assembleia Legislativa prevê gastar até R$ 110 mil este ano com a contratação de uma empresa para o fornecimento de água mineral, água de coco, refrigerantes e sucos para a Casa. As informações são do Portal de Transparência do Legislativo. O edital marcou o pregão para o próximo dia 20. O texto alega que a contratação é necessária “para suprir as necessidades dos gabinetes e setores” da Assembleia.



O anexo do edital estabelece como preços máximos valores como R$ 2,03 para a garrafa de água mineral, de 500 ml, sem gás; R$ 2,95 para a lata de refrigerante tipo cola de 350 ml; entre outros. Os sucos incluem abacaxi, caju, laranja, laranja light, uva, maracujá e pêssego light.

Leia mais no blog Política em Debate