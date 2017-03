Pula-pula e piscina de bolinhas gigantes na nova atração infantil de Curitiba

(foto: Divulgação)



Entretenimento infantil é o que não falta no Shopping Estação. Até o dia 29 de abril, o público vai se divertir no Trem Mágico, uma piscina com 350 mil bolinhas coloridas e diversas atividades recreativas em grande escala.

Um enorme pula-pula em formato de locomotiva chama a atenção de adultos e crianças. Tem também um espaço com quatro escorregadores conectados, com uma altura de 4,5 metros.

Duas torres, uma ponte suspensa, escorregadores em caracol e um circuito com desafios complementam a diversão. Entre um pulo e outro, os pequenos podem se distrair em uma mesa de pinturas, com papel e giz de cor para soltarem a imaginação.

O período de meia hora custa R$ 15 e a cada minuto excedente são cobrados R$ 0,50. O maior de 18 anos tem entrada gratuita desde que seja o responsável por uma criança pagante de até 2 anos. A atração é do Magic Games, maior rede de parques indoor do Brasil.

SERVIÇO

Trem Mágico

Data: até dia 29 de abril;

Horário: de segunda à quinta-feira, das 10h às 22h; sextas e sábados, das 10h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h;

Preço: R$ 15,00 (quinze reais) por 30 minutos

* Após esse período, para cada minuto excedente será cobrado R$0,50 (cinquenta centavos);

* O maior de 18 anos tem entrada gratuita desde que esteja responsável por uma criança pagante de até 2 anos.

Local: Praça de Eventos do Shopping Estação, piso L1

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300