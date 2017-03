(foto: Divulgação)

Nesta quarta, dia 15 de março, o Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) abre suas portas em prol da solidariedade. As bandas Duo & Famiglia, Milk'n Blues eRodriggo Vivazs e Banda se revezam no palco durante o evento “Rock pelo Arthur”, a partir das 21horas, para ajudar o pequeno Arthur, que é portador de Atrofia Muscular Espinhal Tipo I, doença degenerativa grave. No cardápio sonoro, blues, R&B, soul, clássicos do rock e do metal em versões acústicas, desplugadas e repaginadas. Toda a renda da bilheteria será revertida para ajudar no tratamento da criança.

Arthur foi diagnosticado aos três meses com AME (Atrofia Muscular Espinhal) tipo I, doença genética degenerativa rara que causa tetraplegia, problemas respiratórios e perda da deglutição. Até o ano passado só podiam manter sua qualidade de vida, sabendo que a expectativa de vida era curta, em média 2 anos.

Em dezembro passado um medicamento chamado Spinraza foi aprovado nos Estados Unidos, com valor alto e sem data prevista para chegar ao Brasil ou para obte-lo através da justiça. Seus pais conseguiram a chance de incluir o Arthur em um tratamento na Europa, porém precisam arrecadar valor suficiente para todos os gastos durante o tratamento, que a princípio será por um ano. Esse tratamento pode estabilizar a doença, recuperar movimentos, melhorar o quadro respiratório e alimentar. Não é a cura, mas um tratamento contínuo que dará a ele a chance de viver, comer, respirar, brincar e talvez até andar.

Para quem quiser saber mais sobre a história do Arthur deve acessar no facebook a comunidade – Juntos pelo Arthur - AME tipo 1. Interessados em ajudar este guerreiro também pode doar através da vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juntos-pelo-tratamento-do-arthur .

Os ingressos custam R$20,00 e podem ser adquiridos no local, segundas e quartas, das das 10h30 às 19h00, e às terças, quintas e sábados, das 10h30 à 0h.





Mais sobre a Milk´n Blues

Atualmente, a Milk´n Blues - que se apresenta nas noites de terça-feira no Crossroads -, é reconhecida pelo público através de suas releituras mais sofisticadas que fazem um passeio pelo pop, rock, soul e blues com elaborados arranjos vocais. A Milk´n´Blues cria versões exclusivas para músicas consagradas do cenário internacional. Músicas autorais também fazem parte do setlist da banda curitibana.

O grupo surgiu no início de 2012, quando as amigas Aline Mota e Anne Glober decidiram convidar o professor de violão de Anne, Ricardo Maranhão, pra gravar um vídeo com as duas cantando. A gravação fez tanto sucesso que a dose foi repetida diversas vezes até que, com o tempo, Indiara Sfair passou a integrar o grupo tocando gaita harmônica. Eduardo Machado entrou com o baixo e Piatan Sfair ocupou o lugar de baterista. Atualmente, Tiago Juk assume a guitarra e voz.

Uma formação inusitada, com bateria, baixo, guitarra, três vocais e uma gaita de boca tem feito da Milk'nBlues destaque no cenário nacional e internacional. Em 2013, grupo curitibano ficou entre as 20 melhores bandas em um ranking mundial para dividir o palco com Eric Clapton, no Madison Square Garden.

SERVIÇO:

ROCK PELO ARTHUR - Duo & Famiglia, Milk'n Blues e Rodriggo Vivazs e Banda

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 15 de março de 2017 (Quarta)

Horário: a partir das 21horas

Entrada: R$ 20,00

Ponto de Venda: no local, segundas e quartas, das das 10h30 às 19h00, e às terças, quintas e sábados, das 10h30 à 0h.

Forma de Pagamento: dinheiro, cartões de débito/crédito Visa e Mastercard

Informações: 41 32433711/ 30242004/ www.crossroads.com.br

Censura: 18 anos