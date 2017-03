Trump planeja receber líder da China em resort na Flórida, diz imprensa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende receber o presidente chinês, Xi Jinping, no mês que vem, para uma reunião de dois dias em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, segundo a imprensa norte-americana. A data provisória do encontro é 6 e 7 de abril. A reunião planejada aconteceria na sequência de uma série de outros encontros e conversas bilaterais visando reafirmar os laços, depois de meses de retórica contundente de Trump sobre a China. No mês passado, o conselheiro de Estado da China, Yang Jiechi, visitou Washington para debater as relações econômicas e os interesses de segurança das duas nações. Yang, superior hierárquico do ministro das Relações Exteriores chinês, se encontrou separadamente com Trump e também com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson. Durante sua campanha presidencial, Trump acusou a China de políticas comerciais injustas e de fazer pouco para conter sua vizinha Coreia do Norte, além de criticar a construção de ilhas artificiais no estratégico Mar do Sul da China, reivindicado por vários países. Depois que tomou posse, em 20 de janeiro, Trump escreveu uma carta a Xi procurando "laços construtivos" e mais tarde conversou com ele por telefone. Em dezembro ele revoltou Pequim por ter aceito uma ligação da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e dito mais tarde que os EUA não têm que se ater à chamada política de "uma China" -mas mais tarde concordou em mantê-la ao conversar com Xi por telefone.