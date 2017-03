Andy Summers vem a Curitiba revisitar o legado do The Police

(foto: Reprodução)

Comemorando os 40 anos de legado da banda The Police, o guitarrista Andy Summers desembarca em Curitiba no dia 12 de abril para um show da turnê "Call The Police" no Teatro Positivo.

Para esse show imperdível, Andy vai dividir o palco com os amigos e fãs, Rodrigo Santos, baixista do Barão Vermelho, e João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso.

Com um set-list recheado de músicas clássicas, o show "Call The Police" será a oportunidade para os fãs de The Police matarem a saudade dessa que é considerada uma das maiores bandas da história.

Ingressos:

Call The Police - Andy Summers and Friends

12 de abril 21:00

Teatro Positivo

Curitiba diskingressos.com.br