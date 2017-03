Rock in Rio fará pré-venda de ingressos dia 17 de março

A partir das 19h do dia 17 de março, até as 19h do dia 5 de abril, associados Rock in Rio Club, clientes Itaú Personnalité ou portadores de cartões de crédito Itaucard das categorias Platinum, Black e Infinite poderão comprar ingressos para o Rock in Rio 2017 antecipadamente. A pré-venda acontecerá na Ingresso.com e a venda oficial está marcada para o dia 6 de abril.



Membros do clube de fidelidade do festival - o Rock in Rio Club - terão direito a uma pré-venda exclusiva e com a garantia de disponibilidade de ingressos para todas as noites do festival. O benefício é válido dentro do período estabelecido pela organização, após este período, durante a venda oficial de ingressos, o benefício já não haverá nenhuma prioridade. Participantes da pré-venda Club que efetuarem o pagamento através de qualquer cartão Itaucard desfrutarão de 15% de desconto no valor do ingresso em tarifa inteira e terão a possibilidade de alargar o parcelamento em até 8x sem juros. Os ingressos comprados com cartões que não sejam Itaucard poderão ser parcelados em até 6x sem juros. A pré-venda é limitada a quatro ingressos por dia de evento.



A pré-venda para clientes Itaú também oferece 15% de desconto no valor de face do ingresso, assim como parcelamento em 8 vezes sem juros. Este benefício está sujeito ao estoque de ingressos disponível e é limitada a quatro ingressos por dia de evento ou até dez ingressos no total.

Venda online

A venda dos ingressos para o Rock in Rio 2017 é através da Ingresso.com, canal de vendas oficial do festival desde 2011. Mesmo sendo uma compra exclusivamente online, não há cobrança de taxa de conveniência.



Para a edição do Rock in Rio 2017, o valor da entrada será de R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia). Clientes Itaú elegíveis têm direito ao desconto de 15% (não cumulativo com a meia-entrada). O pagamento pode ser feito somente por cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros. Pagamentos efetuados com os cartões de crédito Itaú e Itaucard poderão ser parcelados em até 8x sem juros.



Antes de finalizar a compra do Rock in Rio Card, será possível contribuir para o projeto socioambiental Amazonia Live, em combos de 1, 2, 3, 5 ou 10 Árvores. Todas as doações serão depositadas na conta do FUNBIO e convertidas em plantio de árvores. Cada árvore custa R$4,50 + taxas de transações financeiras.



Nova tecnologia: ingressos serão pulseiras com chip

Uma novidade da organização é que o ingresso, antes no formato de cartão ou papel, será substituído por uma pulseira de identificação com chip, com sete modelos diferentes, de acordo com o dia do festival. A nova tecnologia oferece mais conforto e segurança tanto para o público quanto para os organizadores.



A pulseira deve ser colocada somente no dia do festival pois seu fecho é inviolável e também não pode ter as pontas cortadas. "Uma vez colocada no pulso, não é possível removê-la sem que seja danificada", explica Juliana Ribeiro, gerente de Ticketing.



Entrega

O cliente poderá escolher entre receber a pulseira em casa ou retirar em local definido pela organização do festival. A entrega em domicílio será feita no endereço indicado no momento da compra, a partir de maio/2017, mediante pagamento da taxa da entrega.

Para clientes que optarem pela retirada, a organização do festival adianta que o produto estará disponível a partir de julho de 2017, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro. Para estes clientes não será cobrada nenhuma taxa.



Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985 e com 32 anos de vida, é parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 17 edições, 101 dias e 1.604 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 8,5 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock.

Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e, em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da América, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos.



Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social "Por um mundo melhor", assumiu o compromisso de consciencializar as pessoas para o fato de que pequenas atitudes no dia-a-dia são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 182.500 empregos diretos e indiretos no total das 17 edições, e mais de R$ 71 milhões investidos em causas socioambientais e a construção de um legado positivo para as cidades onde o evento é realizado.