Orejuela é convocado pelo Equador e desfalca Fluminense contra Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção equatoriana divulgou nesta segunda-feira (13) a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Entre os 24 chamados está Jefferson Orejuela, reforço recente do Fluminense. Com as partidas contra Paraguai e Colômbia acontecendo nos dias 23 e 28 de março, Orejuela deve desfalcar o time carioca em três partidas: Botafogo (23/03), Macaé (26/03) e Madureira (29/03). Além de Orejuela, outro jogador que atua no Brasil foi convocado pelo Equador: o atacante Miler Bolaños. Dessa maneira, ele deve desfalcar o Grêmio também em três jogos: Novo Hamburgo (22/03), Juventude (25/03) e São Paulo-RS (29/03). O Equador ocupa, atualmente, a terceira colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe tem 20 pontos, um a mais que a Argentina, primeira equipe fora dos quatro que conseguiriam vaga direta para o Mundial.