Com Cristóvão vaiado e sob pressão, alguns nomes começam a ser cogitados

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A pressão cada vez mais forte sobre o trabalho de Cristóvão Borges já faz alguns nomes de treinadores circularem nos corredores de São Januário. Embora tenha o respaldo do presidente Eurico Miranda, o treinador pode ter sua situação ainda mais agravada caso o Vasco seja eliminado da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, para o Vitória, em Salvador (BA). Nomes como o do experiente Vanderlei Luxemburgo e do novato Rogério Micale, campeão olímpico com a seleção brasileira, por exemplo, são alguns dos que andam sendo ventilados no clube. Além das recorrentes vaias e xingamentos dos torcedores, Cristóvão começa a sofrer rejeição ao seu trabalho também internamente no Vasco. Eurico, por sua vez, segue dando apoio ao técnico e costuma lembrar de seu histórico de não demitir treinadores (mandou embora somente Celso Roth em sua volta à presidência). Para muitos, um resultado adverso na Bahia tornará a situação insustentável para o comandante, que já tem sido vaiado antes mesmo da bola rolar nos jogos recentes do Cruzmaltino. Entre os mais citados, Luxemburgo é visto como a pessoa certa para dar uma "sacudida" no elenco. Seu nome já havia sido ventilado logo após a saída de Jorginho, mas sofre certa resistência por conta de sua ligação com o Flamengo. Já Micale é visto como um promissor e uma aposta. Na entrevista coletiva após o jogo, Cristóvão Borges desabafou e admitiu que as vaias incomodam. "Em relação a esse ambiente, procuro focar no meu trabalho, naquilo que o trabalho precisa, e é muita coisa. Não é fácil justamente pelas circunstâncias. Lógico que não é agradável e não é o que desejaria, mas isso não é do me controle também. Tenho que fazer com que a equipe jogue. Essas coisas mudam também. O desejo do torcedor é o desejo nosso. Nós vamos buscar dar resultado acima de qualquer coisa porque, a partir daí, se ganha tranquilidade".