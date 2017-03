Homem é preso por armazenar material pornográfico de crianças e adolescentes

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

13/03/17 às 15:04 - Atualizado às 15:05 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã de quinta-feira (9), um homem de 33 anos suspeito de armazenar em seu celular, materiais fotográficos envolvendo crianças e adolescentes. Ação policial aconteceu na região do Vila C, e foi realizada pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Foz do Iguaçu.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia