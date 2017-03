Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: Rede News 24 Horas)

Um acidente na linha Verde deixou a jornalista da rádio Banda B, Flávia Barros com ferimentos moderados. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela seguia pela Rua José Gomes de Abreu, quanto tentou atravessar a Linha Verde, e foi atingida por um caminhão em uma colisão transversal.

