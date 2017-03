Manifestação por intervenção militar bloqueia via em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma manifestação em defesa da intervenção militar bloqueou uma via na região da marginal Pinheiros na manhã desta segunda (13), em São Paulo. Segundo a Polícia, os manifestantes chegaram ao local, na rua Hungria, a partir das 9h. A instituição não informou o número de pessoas no local. Segundo a polícia, três manifestantes foram detidos e encaminhados para o 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi. A delegacia não informou o motivo da prisão até a publicação desta nota. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirma que não há prejuízo ao trânsito durante a tarde, pois os manifestantes se concentram na calçada.