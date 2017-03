Recuperado de lesão, Fábio treina com equipe sub-20 do Cruzeiro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A volta de Fábio está cada vez mais próxima. O goleiro participou de um jogo-treino na manhã desta segunda-feira (13), na Toca da Raposa II, ao lado do time sub-20, que foi derrotado por 4 a 1 para os jogadores reservas de Mano Menezes e que não atuaram no último domingo, contra o América-MG. O camisa 1 se recuperou de uma grave lesão no joelho direito e deve retornar aos gramados ao fim de março. A atividade que contou com atletas do elenco profissional e das divisões de base foi monitorada pelo técnico Mano Menezes. O goleiro de 36 anos defendeu a equipe das categorias inferiores. Além de Fábio, o zagueiro Dedé, outro jogador próximo do retorno, também atuou na maior parte do treinamento. Fábio sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho direito em agosto do ano passado, na partida diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Lucas França o substituiu à época. Pouco tempo depois, Rafael assumiu a condição de titular e não decepcionou a comissão técnica. A equipe sub-20 foi formada por Fábio; Kevin, Gustavo R., Patrick e João G.; Márcio, Eduardo, Vander e Cesinha; Thonny A. e João Luiz. Os profissionais foram escalados com a seguinte formação: Lucas França; Mayke, Dedé, Kunty Caicedo e Fabricio; Hudson, Lucas Silva, Rafinha e Alisson; Élber e Ramón Ábila. Os gols do time profissional foram marcados por Alisson, Ábila e Rafinha e Raniel, enquanto o time sub-20 diminuiu com Raphael Lourenço.