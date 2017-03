Guitarrista é assaltado no festival SXSW e leva tiro no ombro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (10), durante o festival SXSW que acontece em Austin, Texas, o guitarrista da banda Löwin, Michael Sanders, foi assaltado e levou um tiro. De acordo com o site "The Austin Chronicle", Sanders voltava para casa após o show da banda "A Giant Dog" quando foi abordado por três homens mascarados. Banda Löwin postou foto do integrante machucado e pediu para fãs tomarem cuidado na saída do festival Em post no Facebook, a banda Löwin afirmou que o guitarrista está bem e pediu para que todos tomem cuidado ao sair do festival e saiam sempre acompanhados. O guitarrista não conseguirá se apresentar nos shows desta semana durante o festival. Apesar do ocorrido, ele se considera sortudo, "eles estavam tentando me matar", afirmou em entrevista para o site.