Festival 'Dearteano' agita a cena cultural de Curitiba

(foto: Reprodução/ Facebook)

Prestigiar e fortalecer a cena cultural de Curitiba, essas são as propostas do festival multicultural Lux Mundi que acontece neste sábado no câmpus DeArtes da UFPR.

Organizado por alunos das áreas artísticas da Universidade Federal do Paraná, o evento vai encerrar o verão agitando o público curitibano com uma programação diversificada, com oficinas de Tintas Naturais e de Zine, discotecagem, performances, e shows com as bandas Obake, Os Freakadélicos, Pompeu e os Magnatas e Expresso Vermelho.

Os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui.



Serviço:

Quando: Sábado (18), às 14h

Quanto: R$15 (1º lote) até R$20 (3º lote)

Onde: DeArtes - UFPR Rua Coronel Dulcídio, 638 - Batel