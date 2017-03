Clube Curitibano vence o ADC de Osasco na Superliga B

(foto: Divulgação)

A BRH-Sulflex/Clube Curitibano venceu de virada o confronto com o ADC Bradesco (SP) na primeira rodada dos play-offs de quartas de final da Superliga B feminina 2017. Embalada pela torcida que, mais uma vez esteve presente, a equipe paranaense fez 3 sets a 1 (18/25, 26/24,25/23 e 25/20), em 2h05 do jogo que aconteceu no ginásio do Clube Curitibano, neste domingo (12.03), em Curitiba.



Após ser superada no primeiro set, o time da casa demonstrou a garra que guardava desde o início da temporada. Para a capitã Valeska, a vibração da equipe conduziu e empolgou a equipe após vencer o segundo set. "A gente estava batendo na trave, sempre faltando um pouquinho, mas no jogo de hoje conseguimos trazer um pouco mais de vibração, colocando mais coração em tudo que fazíamos. Isso fez com que não tivéssemos mais bolas duvidosas e impossíveis. Acreditamos na nossa capacidade e assim conseguimos demonstrar realmente o nosso valor e nosso voleibol", declarou a ponteira.



As curitibanas fizeram um terceiro set muito equilibrado, buscando ponto a ponto em rallys emocionantes e voltaram ainda mais empolgadas para o quarto set, cravando 6 a 0 logo de cara e ditando o ritmo do jogo até o final do quarto set.



O técnico da BRH-Sulflex/Clube Curitibano creditou a vitória ao esforço e confiança do trabalho de cada uma das atletas. "Esse campeonato teve um ajuste e alinhamento voltado para este momento. Talvez não tenhamos demonstrado ao longo dos confrontos toda a qualidade, mas acreditamos o tempo interno e é isso que importa. Eu acreditei nelas e elas acreditaram em si mesmas e a vitória veio por causa disso", enfatizou Jorge.



Para o técnico do ADC Bradesco, a partida na casa da equipe paranaense é sempre difícil e esta derrota foi vencida nos detalhes. "No primeiro confronto já foi bem difícil jogar aqui. A equipe curitibana se apresentou bem e a nossa também. Hoje o jogo foi bom mas no detalhe do sistema defensivo acabou escapando uma coisa ou outra e elas vieram bem de novo, além da torcida que acaba ajudando bastante. Ainda não acabou o campeonato, fizemos uma primeira fase boa e gora é trabalhar e buscar a vitória no próximo jogo e levar para o terceiro confronto", analisou Amendola.



O segundo confronto entre as equipes acontece na próxima semana (18.03), às 15h. Se necessário, os times ainda farão a terceira partida da terceira rodada, no dia seguinte, também em Osasco, às 15h.



Equipes

BRH-Sulflex/Clube Curitibano: Fla Assis, Bru Silva, Carol, Aninha, Laís Cruz, Valeska, Ariane, Lu Scher, Hellen, Mari, Thayná e Chrystine. Técnico: Jorge Edson.

ADC Bradesco (SP): Júlia, Laiza, Nyeme, Viviane, Thaynara, Ingrid, Bia, Sabrina, Jackeline, Karyna, Diana, Gabriella, Pietra e Priscila. Técnico: Ricardo Amendola.



Resultados da primeira fase

Sábado (21.01)

18h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano 2 x 3 Abel/Havan/Brusque (SC) (27/29, 23/25, 25/21, 25/22 e 11/15)

Sexta-feira (27.01)

20h15 - ACV/Unochapecó/Orbenk (SC) 3 x 2 BRH-Sulflex/Clube Curitibano (25/16, 19/25, 20/25, 25/16 e 15/11)

Sábado (11.02)

18h - São José dos Pinhais 3 x 0 BRH-Sulflex/Clube Curitibano (25/22, 25/22 e 26/24)

Sexta-feira (17.02)

20h30 - São Bernardo (SP) 3 x 2 BRH-Sulflex/Clube Curitibano (25/15, 25/19, 14/25, 21/25 e 15/9)

Quarta-feira (22.02)

20h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano 0 x 3 ADC Bradesco (SP) (23/25, 19/25 e 23/25)

Sábado (04.03)

18h - Hinode/Barueri (SP) 3 x 1 BRH-Sulflex/Clube Curitibano (25/21, 27/25, 17/25 e 25/13)

Play-offs / Quartas-de-final

Domingo (12.03)

17h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano 3 x 1 ADC Bradesco (18/25, 26/24,25/23 e 25/20)

Sábado (18.03)

15h - ADC Bradesco x BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Domingo (19.03) (Se necessário)

19h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano x ADC Bradesco