Atlético chega à Argentina com duas novidades e sem dois jogadores

A delegação do Atlético Paranaense chegou à Argentina nessa segunda-feira (dia 13) para o confronto da segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na quarta-feira às 19h30 enfrenta o San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro.

O Atlético levou 20 jogadores. As ausências são o meia Carlos Alberto, que sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Universidad Catolica, e o atacante croata Eduardo da Silva, que ainda não tem condições físicas.

As novidades são o lateral-direito Léo e o atacante Grafite.

Grafite cumpriu suspensão por cartões amarelos na partida contra o Universidad Catolica e agora volta ao time.

A presençã de Léo pode ser considerada uma novidade. Ele vem atuando com o time reserva, no Campeonato Paranaense. No último domingo, porém, não foi chamado para a partida contra o Londrina – não ficou nem no banco. Perguntado sobre a ausência de Léo no jogo pelo campeonato estadual, o técnico Paulo Autuori respondeu apenas que era uma questão interna e não deu detalhes. É possível que o jogador tenha sofrido uma punição disciplinar.

A provável escalação para quarta-feira é Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão, Felipe Gedoz e Pablo; Grafite.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Atlético para o jogo na Argentina

Goleiros: Santos e Weverton

Laterais-direito: Jonathan e Léo

Zagueiros: Paulo André, Thiago Heleno e Wanderson

Laterais-esquerdo: Nicolas e Sidcley

Volantes: Luiz Otávio, Rossetto, Otávio e Lucho González

Meias: Felipe Gedoz, Nikão e João Pedro

Atacantes: Crysan, Douglas Coutinho, Grafite e Pablo