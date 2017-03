Com cinco anos, Mercado Regional Cajuru tem recorde de visitantes e renovação

Com um aumento de 51% no número de visitantes em 2016, em comparação ao ano anterior, o Mercado Regional Cajuru quer se consolidar ainda mais como polo de compras de alimentos e lazer de Curitiba. Para isso, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, responsável pelo local, prepara melhorias no espaço que vai comemorar cinco anos no dia 14 de abril.

“Vamos incentivar autogestão, buscar o apoio do Sebrae para ajudar os comerciantes a se capacitar e também apoiar projetos e eventos, que dão maior visibilidade ao local”, destacou o secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi, nesta segunda-feira (13/03), durante reunião com os permissionários do mercado.

Segundo ele, as celebrações de aniversário irão marcar esta nova fase do Mercado Regional Cajuru, que no ano passado recebeu 638.208 visitantes. Em 2015, foram 422.484. “O aumento do fluxo de visitantes tem que ser acompanhado de uma melhoria da infraestrutura e também, para garantir que um maior número de pessoas visite o local, é necessário uma renovação da imagem”, salienta Gusi.

Entre as novidades previstas, estão a renovação da praça de alimentação, que deverá ganhar outro mobiliário, e a revitalização da fachada do espaço, bem como a melhoria da sinalização das vias que dão acesso ao Mercado Regional Cajuru. “No caso das mudanças na parte externa será preciso uma avaliação e aprovação do Ippuc”, completou José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidade de Abastecimento da secretaria, responsável pelo espaço.

Ações promocionais que valorizem a gastronomia, o mix de produtos, as datas especiais e os agricultores familiares presentes no local terão destaque no calendário de eventos do Mercado Regional Cajuru. “A ideia é termos ações que sejam autossustentáveis e que aumentem o fluxo de consumidores”, observou Gusi.

Além disso, o secretário se comprometeu a aprofundar o modelo de autogestão com a Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Regional Cajuru (Acemerc). Atualmente, a entidade é responsável pela segurança diurna e noturna, apoio no estacionamento e abastecimento de gás. A Secretaria de Abastecimento e Agricultura, através da administração do espaço, é responsável pela limpeza.

O presidente da Acemerc, João Evangelista de Lima, avalia que a reunião mostra a disposição da gestão do prefeito Rafael Greca em tornar o local mais atraente para os consumidores. “Precisamos ter mais eventos, melhorar a infraestrutura e os serviços para mantermos os atuais clientes e conquistarmos novos”, destacou. Lima parabenizou o secretário por incentivar o modelo de autogestão.

Estrutura

Inaugurado em 2012, o Mercado Regional Cajuru reúne 25 bancas e 16 boxes que vendem frutas, verduras, carnes, frios e laticínios, cereais, mel, peixes, ovos, bolachas, conservas, mercearia japonesa, massas e bebidas.

Também existem permissionários com lojas de calçados, roupas, flores e brinquedos. Além disso, há uma área gastronômica, com restaurante, lanchonete e café. O estacionamento é gratuito.

Serviço

Mercado Regional Cajuru

Local: Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1.880, Cajuru (próximo ao terminal do Capão da Imbuia).

Horários: de terça à sexta-feira, das 8h às 19h. Sábado, das 7h às 18h. Domingo, das 7h às 13h.

Estacionamento gratuito com 60 vagas. Não é preciso fazer cadastro para comprar no Mercado Regional do Cajuru.