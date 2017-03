Lula participa de ato da Contag em Brasília

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou nesta segunda-feira (13) à Brasília onde prestará depoimento amanhã ao Ministério Público Federal. Nesta segunda, ele participará da abertura 12º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (12º CNTTR). Segundo a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares), cerca de 2 mil trabalhadores participarão da eleição de sua nova diretoria. O depoimento estava marcado para 17 de fevereiro, mas foi adiado em função do luto pela morte da ex-primeira dama Marisa Letícia. Lula será interrogado na ação penal em que é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de atuar "na compra do silêncio" do ex-diretor da Área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró, a fim de evitar que ele assinasse acordo de delação. Essa afirmação consta da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral (MS).