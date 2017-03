Ministério Público Federal arquiva denúncia contra Richa pelo 29 de abril

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Ministério Público Federal arquivou representação contra o governador Beto Richa pelo conflito ocorrido no dia 29 de abril de 2015, no Centro Cívico, em Curitiba. O pedido de arquivamento foi comunicado por meio de ofício do vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada. O despacho, de 02 de março, é baseado em parecer do procurador Regional da República, Maurício Gotardo Gerum.

