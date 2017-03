Wagner Lopes: rodízio de jogadores (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube faz em 2017 seu melhor início de temporada desde 2008, quando passou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o time comandado pelo técnico Wagner Lopes conquistou 26 pontos em 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. O cálculo considera todas as competições oficiais.

Desde o rebaixamento no campeonato nacional, o melhor início de ano havia ocorrido em 2016, com o técnico Claudinei Oliveira, com 24 pontos em 12 jogos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. A diferença é que, no ano passado, o treinador só usou titulares nessas 12 partidas.

Em 2017, Wagner Lopes adotou um rodízio, colocando o time titular para jogar apenas um vez por semana. Com isso, evitou o desgaste físico excessivo e deu ritmo de jogo para todos os atletas do elenco. Além disso, deu oportunidades para revelações das categorias de base, algo que os treinadores de anos anteriores pouco fizeram.

Dos 12 jogos no ano, Wagner Lopes usou os titulares em sete partidas e os reservas em cinco. Mesmo assim, obteve sucesso nas três competições até agora: lidera o Paranaense, está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e tem boas chances de avançar para as quartas de final da Primeira Liga.

COMEÇO DE TEMPORADA

Os resultados do Paraná Clube nos 12 primeiros jogos do ano

Ano Pontos Jogos V E D 2017 26 12 8 2 2 2016 24 12 7 3 2 2015 21 12 6 3 3 2014 21 12 6 3 3 2013 23 12 6 5 1 2012 22 12 6 4 2 2011 6 12 1 3 8 2010 18 12 4 6 2 2009 14 12 4 2 6 2008 17 12 4 5 3

Legenda: V = vitórias, E = empates, D = derrotas