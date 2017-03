'Tinha inveja', diz Susana Vieira sobre Renata Sorrah em 'Senhora do Destino'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Susana Vieira revelou no "Vídeo Show" (Rede Globo) desta segunda-feira (13) alguns detalhes dos bastidores da novela "Senhora do Destino", que foi ao ar entre 2004 e 2005. Ao lado da atriz Renata Sorrah, que viveu a vilã Nazaré Tedesco no folhetim, Susana expressou sua admiração pelo trabalho da colega de elenco. "Eu acho que ninguém faria como ela fez. Eu não faria com o brilhantismo e o despudor dela. Era uma coisa que eu tinha inveja, porque achava ela melhor atriz do que eu", disse. Em seguida, as duas riram e se abraçaram. A atriz também revelou que achava difícil chorar enquanto interpretava a personagem Maria do Carmo. "Eu sou uma pessoa alegre, eu pensava em tudo e não vinha nada de triste", disse. O apresentador Otaviano Costa ainda tirou sarro do método pouco convencional que Nazaré usava para acabar com os inimigos. "Você lembra quantas pessoas você empurrou dessa escada?", perguntou. "Muitas", respondeu Renata Sorrah.