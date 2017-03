Manifestação por intervenção militar bloqueia via em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes favoráveis a uma intervenção militar no país bloquearam parcialmente uma via na região da marginal Pinheiros na manhã desta segunda-feira (13), em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes chegaram ao local, na rua Hungria, por volta das 9h. A corporação não informou o número de pessoas. Segundo os participantes, o ponto foi escolhido em razão de sua visibilidade. Três manifestantes foram detidos e encaminhados para o 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi —a delegacia não informou o motivo da prisão até as 17h. Participante do protesto, a vendedora e estudante de direito Karina Sinni, 36, conta que não há liderança no movimento, organizado em discussões pelo Facebook e pelo WhatsApp. Apesar de divergências pontuais, no geral os manifestantes defendem a atuação dos militares para dissolver o Congresso e, a partir disso, promover uma reforma política. Eles avaliam que a maioria do Legislativo é formada por uma "quadrilha" e também afirmam ser contrários à reforma da Previdência. O grupo, que nesta tarde se concentrava na calçada, pretende ficar no local até as 21h desta segunda e planeja retornar ao local para novos atos na terça (14) e na quarta (15). Não houve prejuízo ao trânsito, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).