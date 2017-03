Líder escocesa pedirá um novo referendo de independência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon (13), disse que vai buscar a realização de um novo referendo sobre a independência no fim de 2018 ou no início de 2019, uma vez que os termos para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) estejam mais claros. Um plebiscito que afetaria o Reino Unido poucos meses antes do "brexit" poderia aprofundar a incerteza que cerca o processo de separação da UE. "Se é para a Escócia ter uma escolha verdadeira –quando os termos do "brexit" forem conhecidos, mas antes que seja tarde demais para escolher nosso próprio caminho– então esta escolha deve ser oferecida entre o outono (local) do próximo ano, 2018, e a primavera de 2019", afirmou Sturgeon aos repórteres. A primeira-ministra afirmou ainda que acredita que pode conseguir uma vitória em um segundo referendo pela independência. O primeiro, realizado em setembro de 2014, terminou com a vitória, por 55% a 45%, dos contrários à saída da Escócia do Reino Unido. Tanto a Câmara dos Comuns como a Câmara dos Lordes, que compõem o Parlamento britânico, devem debater e votar nesta segunda a lei referente ao chamado "brexit". A aprovação permitirá à premiê britânica, Theresa May, dar início ao processo formal de saída do Reino Unido da UE. Sturgeon já vinha defendendo que a Escócia fosse autorizada a fechar seus próprios acordos com a UE antes da conclusão do "brexit". DIVISIVO Um porta-voz de Theresa May afirmou nesta segunda que um segundo referendo sobre a independência da Escócia seria divisivo e causaria enorme incerteza econômica no pior momento possível para a Grã-Bretanha. "Há pouco mais de dois anos, as pessoas na Escócia votaram decisivamente para permanecerem parte do nosso Reino Unido em um referendo que o governo escocês definiu como 'o voto de uma geração'", declarou. "As evidências mostram claramente que a maioria das pessoas na Escócia não quer um segundo referendo de independência. Um outro referendo seria divisivo e causar grande incerteza econômica no pior momento possível". Em última instância é o parlamento de Westminster, no qual May tem maioria, quem decide se Edimburgo pode realizar um segundo referendo separatista. Mas se May se recusasse a aprovar tal consulta, poderia provocar uma crise constitucional com potencial para insuflar a discórdia na Escócia.