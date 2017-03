Luverdense corre para revogar suspensão de jogo com Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta segunda-feira (13) pelo não pagamento de três multas à CBF, o Luverdense iniciou procedimentos para revogar a medida. A decisão impediria a realização do duelo entre Corinthians e Luverdense na próxima quinta-feira (16), pela Copa do Brasil, em São Paulo. De acordo com o departamento de comunicação do Luverdense, as multas citadas haviam sido pagas no ano passado, mas não foram identificadas pela CBF. O clube mato-grossense está confiante de que não haverá problema para a realização da partida. Os valores das multas são: R$ 3 mil, R$ 1,6 mil e R$ 500, o que totaliza R$ 5100. Em contato com a reportagem do UOL, o STJD esclareceu que a suspensão pode ser rapidamente revogada caso os pagamentos sejam comprovados. Marcado para quinta-feira em Itaquera, às 19h30 (de Brasília), o duelo entre Corinthians e Luverdense vale vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. A equipe corintiana está em vantagem após ter vencido o jogo de ida em Cuiabá por 2 a 0.