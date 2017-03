Wilson renova contrato e mira Top 5 do Coritiba

Wilson: 92 jogos pelo Coritiba (foto: Divulgação/Coritiba)

O goleiro Wilson, 33 anos, renovou contrato com o Coritiba. O novo vínculo vai até 2020. Ele chegou ao clube em 2015 e já soma 92 jogos pelo clube.

Se seguir como titular nos quatro anos de vigência do contrato (2017, 2018, 2019 e 2020), a tendência é que entre no G5 dos goleiros que mais atuaram pelo Coritiba em toda história. O recordista é Jairo, com mais de 400 partidas, seguido por Hamilton (233 jogos), Vanderlei (224), Edson Bastos (204) e Fernando Prass (186).

Wilson atuou em 56 dos 67 jogos do Coritiba na temporada 2016. Perdeu sete rodadas do Paranaense por lesão. No Brasileirão, foi titular em 37 das 38 rodadas. Só não atuou na última rodada, porque a diretoria concedeu férias antecipadas aos jogadores.

Em 2015, Wilson chegou ao Coritiba em junho e estreou em julho, na 11ª rodada do Brasileirão. Foi titular nas 27 partidas seguintes.

Antes de ser contratado pelo Coxa, Wilson estava no Vitória. A carreira dele começou nas categorias de base do Flamengo. Em seguida, rodou por Olaria, Portuguesa-RJ e Figueirense.

TOP 5 DOS GOLEIROS DO COXA

Os cinco jogadores da camisa um que mais atuaram pelo clube

Jairo: mais de 400 jogos

Hamilton: 233 jogos

Vanderlei: 224 jogos

Edson Bastos: 204 jogos

Fernando Prass: 186 jogos