Professores e alunos do Grupo Fusion Robôs da Escola Municipal São Miguel

Uma equipe de alunos da Escola Municipal São Miguel, situada no bairro Fazendinha, criou com poucos recursos o Grupo Fusion Robôs, que hoje é composta por 9 (nove) competidores, entre 12 e 15 anos de idade, (Patrick, Steyce, Ana Paula, Caroline, Maria Luiza, Rafael, Rafaela, Gabriel e Giovany) e dois técnicos (José Ricardo Dolenga e Ster Blanc).

Entre as sete melhores escolas do Paraná

Além de incentivo e apoio do Diretor Oreste Galastri Jr, entre outros professores, o projeto teve inicio em 2015 e, desde então, participaram de diversos campeonatos, como: sumô de robôs, no qual ficaram em segundo lugar na 1ª temporada e ganharam pela segunda vez na FLL (FIRST LEGO LEAGUE), que ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2017. Alcançaram a premiação nacional, ficando entre as sete melhores escolas do Estado do Paraná.

Lego League; Olímpiada Brasileira de Robótica e Sesi/Senai

Além dessas competições, participaram da OBR (Olímpiada Brasileira de Robótica), ocorrida em setembro de 2016, onde conseguiram o Prêmio de Inovação, superando os próprios objetivos e, em novembro de 2016, foram à Brasília, também participando da Olimpíada do conhecimento do SESI/SENAI.

Aplicativo para facilitar adoção de cães abandonados

Neste último evento, promovido pelo SESI/SENAI, desenvolveram um projeto para amparar cães abandonados. Com o aumento da população canina nas ruas, além dos cuidados médicos, agrava-se o problema da alimentação e cuidados que estes animais necessitam. O projeto consiste num aplicativo, chamado HELPOG, visa ajudar e incentivar na adoção de cães, além da doação de remédios, rações e até mesmo contribuição financeira para ONG´s.

Funcionamento do aplicativo

A pessoa se cadastra no APP e será direcionado a uma página de informações. Entrando no APP, há um mapa onde estão localizados os cães mais próximos de sua casa para adoção. Além disso, tem as ONG´s que estão precisando de materiais e, também, a lista de cães para adoção nestes locais. As informações podem ser filtradas durante a pesquisa. Os colaboradores também podem fotografar um cão desabrigado e cuidar dele, cadastrando-o no APP, tornando, assim, a adoção mais rápida e eficaz. O APP beneficia os cães de rua, fazendo com que as pessoas se sintam mais éticas e cidadãs.

Parcerias e união de esforços

Esta matéria está sendo realizada graças aos esforços de articulação e interesse na divulgação por parte da Professora Elizabeth de Oliveira Morais Fonseca, Coordenadora da Biblioteca da Escola Municipal São Miguel. O projeto Fusion Robôs conta com parceria da Universidade Positivo(Professores: Douglas, Emanuel e Andreia), sendo uma conquista da Professora Gisele Lorenzi , que atualmente trabalha com esses estudantes no Laboratório de Ciências, além da Gestora Estela Endich e da Coordenadora Leila Márcia da Silvia, que apóiam o projeto de maneira justa e dedicada a todas as demais equipes da Prefeitura Municipal de Curitiba, junto à Secretaria Municipal de Educação. Mais Informações: http://bit.ly/2mAhRhY

