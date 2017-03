Número de beneficiários de planos de saúde cresce em fevereiro

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou nesta segunda-feira (13/03) os dados da Sala de Situação, painel que mostra um panorama do setor mês a mês. Segundo as informações disponibilizadas, houve um crescimento de cerca de 144 mil beneficiários em planos de assistência médica e de 143,1 mil beneficiários em planos exclusivamente odontológicos.

Nos planos de assistência médica, a expansão se deu em função do aumento do número de beneficiários em planos do tipo empresarial. No comparativo com o mês de janeiro, o setor registrou 158,9 mil beneficiários a mais neste tipo de contrato (o equivalente a meio ponto percentual). Já nas demais modalidades de contratação – planos coletivos por adesão e individuais/familiares – houve pequena variação negativa de beneficiários, mesmo assim o saldo positivo geral se manteve.

Ao todo, 23 estados e o Distrito Federal apresentaram crescimento de beneficiários em planos de assistência médica na comparação com janeiro. Somente Acre, Rondônia e Santa Catarina registraram queda nos números.