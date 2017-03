BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez jogo duro, mas não teve jeito. Com a possibilidade de inscrever mais cinco atletas na fase de grupos em relação à pré-Libertadores, o clube mudou a estratégia e decidiu dar oportunidades a Sassá, Emerson Santos e Canales, que estavam sem oportunidades. Fernandes e Diego, goleiro do sub-20, completam as outras duas vagas. O restante do grupo é o mesmo que já estava inscrito na Libertadores para os jogos contra Colo-Colo-CHI e Olímpia-PAR. Na fase de grupos, outros cinco jogadores poderiam ser inscritos. O Botafogo vislumbrava trazer reforços, o que não ocorreu. Assim, o alvinegro recuou na decisão de manter dois destaques da última temporada de fora. Titular absoluto em 2016, Emerson Santos iniciou a temporada atual sem oportunidades. Em negociação por renovação contratual, o zagueiro exige salário de R$ 200 mil, além de luvas de R$ 1 milhão e 25% dos direitos econômicos. O Botafogo não concorda com os números e o mantinha sem chances de jogar por conta disso. Sassá, por sua vez, teve ainda um problema de disciplina após ser o artilheiro do time no último Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o perdão e voltou a fazer parte do grupo. Aí o problema passou a ser o mesmo de Emerson Santos: o contrato acaba em dezembro e o alvinegro exige a renovação. A dupla fez jogo duro e não renovou, mesmo com a chance de ficar de fora da Libertadores. O prazo de inscrição apertou e o Botafogo reconsiderou. Preferiu utilizar os atletas e correr o risco de dar ainda mais destaques aos atletas, o que dificultaria ainda mais na renovação. Já Canales tem contrato até o fim do ano e o Botafogo queria rescindir. O argentino recusou e reiterou o desejo de dar a volta por cima no Alvinegro. Após uma conversa franca, a diretoria e comissão técnica decidirão pelo aproveitamento. O Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores nesta terça, às 21h, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).