Verón ganha camisa personalizada do Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juan Sebastian Verón, presidente e jogador do Estudiantes de la Plata, recebeu nesta segunda-feira uma camisa personalizada do Flanmengo. O presente foi dado pela diretoria do clube rubro-negro após o treino que a equipe argentina fez na Gávea.

Nesta terça-feira, às 21h, o Estudiantes será o adversário do Botafogo em sua estreia no Grupo 1 da Copa Libertadores, no Engenhão. "Na Gávea, o Estudiantes (ARG) treinou de olho no desafio de amanhã. "La brujita" Verón levou um Manto Sagrado pra casa. #Mengo", publicou o Flamengo em sua conta no Twitter.