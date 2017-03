MuMa recebe Luz, Ciência e Emoção

Com o apoio do Instituto TIM, será inaugurada amanhã (14), às 10h, no Museu Municipal de Artes de Curitiba (MuMa), a exposição Luz, Ciência e Emoção. Realizada pelo curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a exposição contará com cerca de 20 experimentos científicos que permitirão explorar, de forma lúdica, diferentes características, aspectos e fenômenos da luz em um conjunto de ambientes que integram ciência e arte, como a visão, a fotografia, o arco-íris e o movimento do sol. Entre os experimentos, as crianças poderão trabalhar com a sombra, num espaço que conta com uma tela de nove metros quadrados, iluminada com lanternas.



A exposição, gratuita, é voltada para crianças de 4 a 10 anos e ficará no museu até dia 18 de junho, das 10h às 19h. Professores interessados em levar suas turmas devem fazer contato com o Museu para agendamento da visita guiada. Há vagas para uma turma pela manhã e outra à tarde. Sem o agendamento, as visitas não contarão com orientação. Segundo o professor-adjunto do curso de Engenharia Elétrica da UFPR, James Baraniuk, a proposta é transformar a exposição em um projeto permanente, tanto em Curitiba, como em outras cidades do país. “É uma nova maneira de ensinar ciência para as crianças. O projeto encanta pela beleza e estimula a criatividade.” O agendamento pode ser feito pelo email: exposicaoluz@eletrica.ufpr.br, ou pelo telefone (41) 3321 3275.



Fundado em 2013, o Instituto TIM tem como missão criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, promovendo o desenvolvimento humano, utilizando a tecnologia móvel como um dos principais habilitadores. Possui quatro pilares que definem sua atuação: Ensino, que tem como foco a educação em ciências e matemática; Aplicações, com o objetivo de desenvolver novas soluções tecnológicas livres; Inclusão, com a difusão do conhecimento de tecnologias de informação e de comunicação; e Trabalho, criando novas formas de atuação por meio do conhecimento tecnológico. Todas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Instituto TIM são livres.