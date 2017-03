Estufa do Jardim Botânico ficará fechada nesta semana para limpeza

(foto: SMCS)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está retomando as manutenções frequentes também na estufa do Jardim Botânico de Curitiba. Nesta semana, as equipes do Departamento de Produção Vegetal, responsável pela gestão do espaço, trabalham nas podas de limpeza e troca de vegetação.

A ideia é aproveitar a frente fria e os dias mais nublados previstos para esta semana, o que pode gerar uma queda no movimento do Jardim Botânico. No período da manutenção, o local permanece fechado para visitação.

A estrutura de ferro e vidro de 458 metros quadrados, inspirada no Palácio de Cristal de Londres, abriga espécies vegetais de regiões tropicais.

Mais atrativo

Recentemente, o Jardim Botânico recebeu uma nova leva de tagetes amarelas e laranjas, parte da retomada da produção de flores da secretaria. E, no último sábado (11/03), o Jardim das Sensações, que fica dentro do complexo, voltou a abrir para visitação aos fins de semana.

Iluminado

A Prefeitura também investe em uma nova iluminação para o Jardim Botânico. A estufa está ganhando uma iluminação cênica, após um ano apagada. No início do ano, foi trocado o cabeamento de todas as luminárias do local.

A intervenção na iluminação é feita também no velódromo, estacionamento e ciclovias do bosque. Estão sendo substituídas todas as luminárias de vapor de sódio por 106 unidades de LED. As lâmpadas instaladas terão 40, 200 e 220 watts. O prazo de execução dessa obra vai até o fim de março e o investimento será de R$ 289 mil, com recursos próprios da Prefeitura.