Ciclo de Quadrinhos debate Doutor Estranho

A quinta temporada do Ciclo de Quadrinhos começa hoje com o debate sobre Os Encantos do Doutor Estranho. O evento será às 19h30, na Livrarias Curitiba do Shopping Palladium (av. Pres. Kennedy, 4121, Portão, Curitiba-PR, tel. 41-3330-6749) e a entrada é franca.



O encontro será mediado por José Aguiar, renomado quadrinista premiado no Brasil e exterior. Na ocasião também será falado sobre o lançamento do DVD e Blu-ray do Doutor Estranho e os bastidores do personagem Stephen Strange, que tem uma vida bem sucedida como neurocirurgião.



Sua história muda completamente quando sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Devido a falhas da medicina tradicional, ele parte para um lugar inesperado em busca de cura e esperança, um misterioso enclave chamado Kamar-Taj, localizado em Katmandu. Lá descobre que o local não é apenas um centro medicinal, mas também a linha de frente contra forças malignas místicas que desejam destruir nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para sua vida comum ou defender o mundo.