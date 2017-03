Mostra de regiões turísticas tem novo formato para promover atrativos

Um novo formato e repleta de atrações, a 13ª Mostra de Regiões Turísticas do Paraná será um dos mais importantes eventos inseridos no 23º Salão Paranaense de Turismo, que acontece em Curitiba, de 16 a 18 de março. O principal diferencial estará na forma de apresentação dos atrativos das 14 Regiões Turísticas do Estado - cada uma trará produtos para promover também a gastronomia regional.



Diferente do que aconteceu nas últimas duas edições, neste ano cada região apresentará nos estandes o seu principal produto turístico e mais quatro produtos que vão complementar a divulgação para o público, formado por agentes e operadores de turismo de todo o Brasil e do Mercosul.



LITORAL - Na Mostra 2017, em sequência ao compromisso da atual gestão de uma pró-divulgação diferenciada do Litoral do Paraná, a região ganhará um espaço VIP para a promoção de seus produtos e roteiros. Haverá especial atenção para a atração de turistas argentinos e paraguaios, visando a próxima temporada de verão. Uma bela e grande imagem com motivo do Litoral será o principal destaque entre os estandes da Paraná Turismo e estará disponível para fotos e interatividade dos visitantes.



OUTROS DESTAQUES - A Paraná Turismo preparou também para o evento outros três estandes especiais. Um deles é voltado ao Artesanato Rural, em parceria com a Emater - Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Outro destina-se à divulgação do trabalho dos Guias de Turismo, em parceria a Associação Brasileira dos Guias de Turismo (Abgtur) e Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Paraná (Sindegtur). No terceiro, que apoia o Turismo Rodoviário, será divulgado o Trânsito Seguro, reforçando campanhas do Detran-PR.



PAINEL E PASSAPORTE PARANATUR - Na programação paralela à mostra e à feira promocional da Abav-PR, acontece em 17 de março o painel “Vitrine do Paraná Turístico - Motivos para viajar”, com o lançamento do Passaporte Turístico Paranatur, em conjunto com a Abav-PR e entidades do trade turístico.



SALÃO – O 23° Salão Paranaense de Turismos acontece de 16 a 18 de março, no ExpoUnimed, em Curitiba. Referência no setor, o evento é promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (Abav-PR), com apoio do Governo do Paraná. O Salão reúne profissionais do setor de diversos estados brasileiros e de países como o Paraguai, Uruguai e Argentina.