Zé Rodrigo faz show de rock no cinema

Zé Rodrigo: “Com esse show podemos unir duas ou três gerações de fãs do rock” (foto: Divulgação)

A experiência é a grande marca do novo show do cantor curitibano Zé Rodrigo, que acontece dehoje e amanhã em Curitiba. Isso porque o cantor, conhecido por projetos inusitados e inovadores, fará o espetáculo I love Rock´n Roll dentro do IMAX Curitiba, no shopping Palladium, tocando ao vivo com banda e tendo videoclipes como companheiros de palco, projetados na grande tela do cinema. Segundo o artista, “o show no IMAX vai oferecer a melhor experiência para o nosso público de som ao vivo e multimidia”, diz, mencionando a mistura entre o som em alta definição e a projeção de videoclipes especiais, feitos exclusivamente para o show. A proposta do IMAX é transformar experiências em eventos extraordinários a partir da mais alta tecnologia para projeção em uma tela de alta definição seis vezes maior que as tradicionais, com som digital quatro vezes mais potente. “É de dar inveja a qualquer casa de espetáculos comum”, comenta Zé Rodrigo.



O repertório é composto por grandes clássicos, que ganharam arranjos novos e atuais. Estão na playlist do espetáculo clássicos dos Beatles e Elvis Presley a bandas mais modernas, como Muse e White Stripes.

SERVIÇO

O quê: show I love rock´n roll, com Zé Rodrigo e banda

Quando: hoje e amanhã, 22h

Onde: IMAX Curitiba – Shopping Palladium – Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão

Quanto: Ingressos a R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia) à venda no local e no Disk Ingressos - http://www.diskingressos