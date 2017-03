Partido de oposição a Maduro anuncia ter atingido meta para disputar eleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vontade Popular, partido do líder oposicionista Leopoldo López na Venezuela, anunciou ter obtido a quantidade de assinaturas necessárias para a revalidação da legenda. O processo de recadastramento das siglas no país foi anunciado em fevereiro pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral). Para garantir a participação nas eleições, os partidos teriam que obter em um fim de semana o apoio de 0,5% do eleitorado -97.520 pessoas em 12 dos 23 Estados. O único liberado da exigência foi o Partido Socialista Unido da Venezuela, do presidente Nicolás Maduro. O Vontade Popular, que passou pelo processo neste final de semana, afirma ter superado a meta estabelecida pelo CNE, com mais de 100 mil assinaturas. O governo venezuelano não se pronunciou. Nesta segunda-feira (13), dirigentes do partido foram à prisão militar de Ramo Verde para informar López, preso desde 2014, sobre o cumprimento da meta. O sucesso no recadastramento é exigência para participação nas eleições regionais e municipais da Venezuela, já adiadas duas vezes -o pleito, que aconteceria em dezembro do ano passado, só deve ocorrer no segundo semestre.