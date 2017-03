Senhora do Destino chega aos trend tópics em reestreia

Redação Bem Paraná com agências

13/03/17 às 19:33 - Atualizado às 19:35 Redação Bem Paraná com agências

A reestreia de "Senhora do Destino", nesta segunda-feira, 13, repercutiu nas redes sociais, apesar das reclamações por conta das alterações da Globo na edição do primeiro capítulo.

A reclamação é porque a novela foi gravada em resolução 4:3, uma imagem quadrada. Mas como a Globo quis encaixá-la na resolução 16:9, das transmissões em HD, a imagem ficou achatada e, em alguns casos, os personagens tiveram a cabeça cortada.

"Senhora do Destino em primeiro lugar nos TTs do twitter. Nazaré, que ainda nem apareceu na novela, está em terceiro. Uau!.... ", postou o autor da novela Aguinaldo Silva, em sua conta no microblog mencionando a #Nazaré Tedesco, personagem vivido pela atriz Renata Sorah.