Vitor Hugo é suspenso por dois jogos no Paulista por cotovelada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma cotovelada no corintiano Pablo, o zagueiro do Palmeiras, Vitor Hugo, foi julgado pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) nesta segunda-feira (13) e foi suspenso por dois jogos. O jogador não enfrentará o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, e nem o Mirassol, no dia 22, no Allianz Parque. Ele já não jogará pela Libertadores, nesta quarta, após ter sido expulso na estreia do clube na competição. O lance que culminou a suspensão de Vitor Hugo aconteceu no segundo tempo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, em fevereiro. O palmeirense acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Pablo. O árbitro, porém, não viu o lance, que foi registrado pelas câmeras de televisão. O atleta alviverde havia sido denunciado pela procuradoria do TJD-SP no artigo 254-A, inciso 1 (agressão física com cotovelada), que tem pena de prevista de 4 a 12 jogos de suspensão. Porém, a defesa mudou a qualificação da ação,de agressão para jogada violenta, que tem uma pena menor.